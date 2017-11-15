Eskişehir Arzu'nun Bebekleri'ne Yurt Dışından da Siparişler Geliyor

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Arzu Özer, çocuklarına oyuncak üretmek amacıyla hobi olarak başladığı bez bebek yapımını 4 yıldır sürdürüyor. Bebek yapım sanatı (Doll art) alanındaki çalışmalarını düzenlenen kurslarda öğrencilerine de aktaran Özer, öğrencisi Özgen Çakar'la birlikte 'Arzu'nun Bebekleri' adıyla atölye açtı. Özer, birçok ülkeden bebek yapımı için siparişler geldiğini söyledi. Öğrencisi Özgen Çakar ile birlikte Odunpazarı Şarkiye Mahallesi Koca Müftü Sokak'ta 'Arzu'nun Bebekleri' adıyla atölye açan Arzu Özer, ikiz çocukları Bengisu ve Kadircan'a kumaş parçalarından oyuncak üretmek amacıyla bez bebek yapımına hobi olarak başladığını anlattı. Daha sonra mühendislik mesleğini bırakıp bu işe yöneldiğini kaydeden Özer şöyle konuştu4 yıldır bu işi yapıyorum. Doll art sanatı dünyada var olan bir sanat. Ama Türkiye'de yeni bilinen ve değeri yeni anlaşılan bir sanat. Biz bunlara kumaştan heykeller diyoruz. Her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Çorap, elyaf, geri dönüşüm malzemeleri gibi malzemelerden yapıyoruz. Kişi bebeklerimiz, karakter bebeklerimiz, meleklerimiz, perilerimiz, cadılar, cücelerimiz var. Sipariş üzerine de yapıyoruz. Sadece Eskişehir ile sınırlı değil, tüm Türkiye ve tüm dünyadan siparişler geliyor. Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri ile dünyadan farklı ülkelere yaptığımız bebekleri gönderiyoruz.



300 KADINA ÖĞRETTİ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla bebek yapım kursları açıldığını belirten Arzu Özer, bu kurslarda kendisinin 300 kadına bebek yapım işini öğrettiğini söyledi. Özer, Eğitim verdiğim kişilerin çoğu bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor. Bebeklerini internet üzerinden ya da bizim açtığımız bu atölyeye getirip satıyorlar dedi.



'ÜZERLİK TEYZE'



Arzu Özer, Eskişehir'e özgü bebekler de tasarladığını belirtti. Nazara karşı koruyucu özelliği olan üzerlik otunun üzerinde bulunduğu bez bebekler yaptığını söyleyen Özer, bu bebeklere 'Üzerlik Teyze' adını verdiğini anlattı. Özer, şunları söyledi Elimden geldiği kadar Eskişehir'i tanıtma, Eskişehir'e ait bir şeyler üretme çabası içerisindeyim. Eskişehir'e özel cücelerimiz var. Üzerlik bebeklerimiz var. Üzerlik, bu çevrede yetişen bir bitki. Bu bitkinin nazara karşı, kem gözlere karşı koruyucu bir özelliği var. Ben de onunla gelenekselden biraz daha modern çizgide bir bebek tasarladım. Adını da 'Üzerlik Teyze' koyduk. Üzerlik bebek de çok beğenildi. Bunu da Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Üzerlik bebeği evlerine, arabalarına, odalarına, çantasına asanlar da var.



ORTAK ATÖLYE AÇTILAR



Bebek yapım kursu eğitmeni Arzu Özer ile bir yıl önce tanıştıklarını ve onunla birlikte atölye açtıklarını söyleyen Özgen Çakar da şöyle konuştu



Arzu Özer'in verdiği kurslara katıldım. Üçüncü haftadan itibaren 'Bu benim mesleğim, bu benim işim olacak' dedim ve bir yıldır da ben bu işi yapıyorum. Burada hem bebeklerimizi ortak üretiyoruz, hem eğitimlerimizi yapıyoruz. Bizden ders almak isteyen arkadaşlarımıza destek oluyoruz.