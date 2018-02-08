Eskişehir Aqua Rugby Hazırlıklara Devam Ediyor

Eskişehir Aqua Rugby takımı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

2016-2017 sezonunda ragbinin olimpik kategorisi olan 7'li ragbi de Türkiye şampiyonu olan aqua rugby, haziran ayında başlayacak olan 7'li ragbi de 1. ligde yer alıyor. Ayrıca 15'li ragbi liginde de mücadele edecek olan Eskişehir temsilcisi Aqua Rugby'nin rakipleri belli oldu. Doğu grubunda yer alan Eskişehir Aqua Rugby takımının 15'li ragbi maç programı şu şekilde; 24-25 Şubat Sivas Kangallar RFK - Eskişehir Aqua Rugby, 10-11 Mart Eskişehir Aqua Rugby - Anadolu Lions, 24-25 Mart Eskişehir Aqua Rugby - Eskişehir RFK. Aqua Rugby takımı grubunda ilk iki sıraya girmesi durumunda 1. lige çıkmak için batı grubundan gelen takımla play off maçı oynayacak.

Takım antrenörlerinden Tuğba Erden, bu sezon eski oyuncularını transferle Aqua Rugbyden ayırdıklarını söyledi. Antrenör Erden, "Sezona genç oyuncularımızla devam edeceğiz. Kadromuzun yüzde sekseninden fazlası 18 yaş altında ki oyunculardan oluşuyor. Sezona başlamadan önce şehir dışından 4 oyuncu transfer ettik. Bu oyuncularla gençlerimizi kararak güzel bir kadro oluşturduk. Genç oyuncularımızla hem büyükler kategorisinde hem de gençler kategorisinde bizi yoğun bir sezon bekliyor. Kulübümüzün amacı şampiyonluktan ziyade ragbi branşında tabanı geniş tutarak alt yapı eğitimi vermek. Bu sayede spor kültürünü küçük yaşta sporcularımıza aşılamak istiyoruz. Aynı zaman da Milli Takımlardaki kalitenin yükselmesi amacıyla alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz. Bu sezonda Milli Takımlarımıza yeni oyuncular kazandıracağımız inancındayım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR