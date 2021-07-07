Eskişehir Aqua Rugby'de milli gurur

Eskişehir Aqua Rugby'de forma giyen Batuhan Altan ve Burak Özkan, Ragbi A Milli Takım kampına davet edildi.

Eskişehir Aqua Rugby'de forma giyen Batuhan Altan ve Burak Özkan, Ragbi A Milli Takım kampına davet edildi.

01-08 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Ragbi A Milli Takım kampına, Eskişehir Aqua Rugby'de forma giyen 2 oyuncu katıldı. Oyunculardan Batuhan Altan daha önceden de A Milli Takım forması giyerken, Burak Özkan ise ilk defa milli formayı terletecek. Milli takıma davet edilen sporcular hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Emin Erden, "Sporcularım çalışmalarının karşılığını aldı. Her yıl milli takıma sporcu gönderiyoruz ve çok çalışıyoruz. Olimpik branş yapıyoruz. Eskişehirli 13-35 yaş aralığındaki herkesi ragbi antrenmanlarına davet ediyorum" diye konuştu.

10-11 temmuz tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek karşılaşmalarda milli takımın rakipleri; İsveç, Ukrayna ve Lüksemburg olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı