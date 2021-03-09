Eskişehir Antika Pazarı yeniden açılıyor
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Eskişehir Antika Pazarı yeniden açılıyor

09.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:23
Eskişehir Antika Pazarı yeniden açılıyor

Eskişehir'de, tarihi, eski ve bulunması zor ürünlerin bir arada sergilendiği Antika Pazarı yeniden açılıyor.

Eskişehir'de, tarihi, eski ve bulunması zor ürünlerin bir arada sergilendiği Antika Pazarı yeniden açılıyor.

İlk olarak geçen yıl 5 Eylül ve daha sonra 3 Ekim tarihinde Espark açık otoparkında açılan Antika Pazarı 5 ay sonra yeniden açılıyor. Kasım ayında Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte tedbirler doğrultusunda kapalı olan Antika Pazarı 14 Mart tarihinde Tepebaşı Uluönder kapalı pazarında faaliyet gösterecek. Antika Pazarı her ayın ikinci haftasında ki pazar günü açılması planlanıyor.

Pandemi dönemi öncesinde Uluönder kapalı pazar alanında her pazar günü 'Bit Pazarı' olarak tabir edilen pazarla bir bağlantısının olmadığını belirten Eskişehir Antikacılar Derneği yetkilisi Güner Değirmenci, antika eşya meraklılarını ve koleksiyonerleri pazar günü açılacak olan Antika Pazarı'na beklediklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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