ESKİŞEHİR Anneannesinin desteğiyle LGS'de birinci oldu - TEKRAR
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ESKİŞEHİR Anneannesinin desteğiyle LGS'de birinci oldu - TEKRAR

TEKRARESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Yağız Gülmez (14), evde sınava hazırlanırken ders aralarında anneannesi Şengül Uzun (80) ile oynadığı kutu oyunlarıyla motive olduğunu söyledi.

22.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:46

TEKRAR

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Yağız Gülmez (14), evde sınava hazırlanırken ders aralarında anneannesi Şengül Uzun (80) ile oynadığı kutu oyunlarıyla motive olduğunu söyledi.

Özel bir kolejde tam bursla eğitim gören Yağız Gülmez, LGS'de soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Yağız Gülmez, sınava hazırlık sürecinde anneannesi Şengül Uzun'a kutu oyunlarını öğretti. Ders çalışırken ara verdiği sırada anneannesi ile kutu oyunları oynayan Yağız, bu sayede sınava motive olduğunu söyledi.

'ANNEANNEM ÇOK YARDIMCI OLDU'

Sınava hazırlık sürecinde anneannesinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Yağız Gülmez, Özel bir kolejde okuyorum. 5'inci sınıftan itibaren tam eğitim bursu ile bu okula girdim ve 4 yıldır da bursumu devam ettiriyorum. Öncelikle bu işin başı motivasyon. Motivasyonu çok iyi sağlamak gerekiyor. Bu konuda anneannem sağ olsun çok yardımcı oldu. Düşük tempoda, günde 50-100 soru ile çalışmaya başlayıp, bu sayıyı sınav yaklaştıkça artırarak, 300 -350 soruya kadar çıkardım. Karşılığını da aldım. Ders çalışırken odama kapanıyorum. Anneannem ders aralarında hep beni motive edecek güzel cümleler söyledi. Ona öğrettiğim kutu oyunlarını oynadık. Oyunlarla motive oldum. Tarihle ilgili bir oyunumuz, puzzle oyunumuz, toplarla oynanan bir oyunumuz var. Bu şekilde vakit geçirdik dedi.

'HEDEFİM TIP OKUMAK'

Hedefinin üniversitede tıp okumak olduğunu söyleyen Gülmez, O yüzden 9'ncu sınıfı yoğun geçireceğim. Sınava gireceklere söylemek istediğim, öncelikle sınavdan korkmasınlar. Dünyanın sonu değil sonuçta. 'Matematik çok zor, matematik yapılamaz. İnsanüstü bir ders' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Çalışınca her şey oluyor. Sadece önyargılı olmadan çalışmalarını ve motivasyonlarını çok iyi sağlamalarını tavsiye ederim diye konuştu.

'TORUNUMLA GURUR DUYUYORUM'

Anneanne Şengül Uzun ise, torunuyla her zaman gurur duyduğunu belirterek, Yağız başarılı bir çocuk. Beni üzmüyor, yormuyor. Okuldan geldiğinde ödevini yapmadan yemek bile yemez. Ödevini yapar, derslerine çalışır. Hep kitap okur. İkimiz oyun oynuyoruz. Oyunları Yağız'dan öğreniyorum. En çok kelime oyunlarını oynuyoruz. Evin içinde bir arkadaşı olmadığı için mecburen ben eşlik ediyorum. Satrançta da çok başarılı, ev kupalarla, madalyalarla dolu. Tıp okuyacağım diyor. Benim oğlumun istediği yeri kazanacağından ümidim var. Torunumla gurur duyuyorum diyerek duygularını ifade etti.

ESKİŞEHİR Anneannesinin desteğiyle LGS'de birinci oldu - TEKRAR

Kaynak: DHA

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