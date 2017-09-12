Eskişehir-Ankara Yolunda 12 Araç Birbirine Girdi

Eskişehir-Ankara karayolunda aralarında yolcu otobüsü ve tırların aralarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda vatandaş yaralandı. Edinilen ilk bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde bir yolcu otobüsü 3 tır ve 8 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan çok sayıda vatandaş yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine vararak, çalışmalarına başladı. Çok sayıda yaralı Eskişehir'de bulunan çeşitli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan otomobiller çekici yardımıyla çekilmeye başlandı. Kaza nedeniyle Eskişehir-Ankara karayolu trafiğe geçici süreyle kapatıldı.



(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan/İHA)