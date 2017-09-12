Eskişehir Anız Yangını Kazası 14 Araç Birbirine Girdi, 12 Kişi Yaralandı

Eskişehir Anız Yangını Kazası 14 Araç Birbirine Girdi, 12 Kişi Yaralandı

Eskişehir Anız Yangını Kazası 14 Araç Birbirine Girdi, 12 Kişi Yaralandı