Eskişehir'de Anız Yangını Yüzünden 14 Araç Birbirine Girdi, 12 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de tarlalarda yakılan anızdan yükselen duman sürücülerin görüş alanını daralttı, göz gözü görmeyince kaza geliyorum dedi.

SÜRÜCÜLER BİR ANDA DUMANIN ORTASINDA KALDI

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangını nedeniyle karayolunda seyreden araç sürücüleri bir anda dumanın ortasında kalınca zincirleme kaza meydana geldi.

14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsüne arkadan TIR çarptı. Otobüse çarpan TIR'a da başka bir TIR çarptı. Arkadaki TIR'ın şoförü araç içerisinde sıkıştı. 14 aracın karışığı kazada toplam 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

TIR'da sıkışan yaralı şoför yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşili hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.