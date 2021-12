ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

TRT Çocuk'un da paydaşlar arasında bulunduğu çevrim içi toplantıya BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Animasyon Film Yapımcılar Derneği (ANFİYAP) Başkanı İsa Doğmuş, yerli animasyon yapımcıları ve çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcileri de katıldı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, toplantıda kanalın çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Animasyona değer veren tüm kurumların sektöre katkı sağlamak amacıyla bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gibi buluşmaların çocuklara güvenle sunabileceğimiz birçok içeriği ortaya çıkarma ihtimalimizi arttırdığı da bir gerçek. Bu toplantının da çok güzel çıktıları olacağına inanıyorum. TRT Çocuk olarak ülkemizdeki animasyon sektörünün gelişimini destekleyen ve hedefleyen her türlü projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Animasyon, çocuğa hitap ettiği alanlar dışında da büyük potansiyel barındıran bir sektör ve biz de bu sektörün ülkemizde, ulaşabildiğimiz tüm coğrafyalarda gelişimi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmak için hazır bekliyoruz. Kanalımız her işitsel ve görsel işte Türkiye'nin öncüsü konumunda. Çocuğun olduğu her yerde olmaya gayret gösteriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat ise Sinema Genel Müdürlüğünce verilen desteklerle ilgili sektör temsilcilerine bilgiler aktardı.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet