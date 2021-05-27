Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal