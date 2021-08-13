Eskişehir afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım gönderiyor

12 Ağustos Perşembe günü yola çıkan Kalabak Su tırları Kastamonu Cide ilçesine ve Sinop'un Ayancık ilçesine ulaştı.

Yoğun yağışlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde sel felaketi ile karşı karşıya kalan Kastamonu ve Sinop'a Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iki tır Kalabak Su gönderildi. İl ve ilçe belediyeleri ile görüşmelerini sürdüren ve geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temiz içme suyu sıkıntısı yaşanan bölgeye Kalabak Su gönderdi. 13 Ağustos günü bölgeye ulaşan tırlar vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Yaşanan sel dolayısı ile tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Birlik ve beraberlik duygularımızla, dayanışma gücümüzle hem sel hem de yangın bölgelerinde yaraları hızla saracağız. Yaşanan afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler