Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti
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Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti

Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 28 gönüllü, sel afetinde görev yapmak üzere Sinop'a gitti.

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 28 gönüllü, sel afetinde görev yapmak üzere Sinop'a gitti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde görev yapmak üzere Eskişehir AFAD gönüllüleri yola çıktı. 1'i şef ve olmak üzere toplamda 28 gönüllü iyileştirme çalışmalarına katılmak için otobüsle sel bölgesine hareket etti. AFAD Eskişehir gönüllülerinin 5 gün boyunca sel bölgesinde faaliyet göstereceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti
Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti
Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti
Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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