Eskişehir Afad'dan Başarılı Kış Tatbikatı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekipleri başarılı bir kış tatbikatı yaptı.

Ekiplerin, yoğun kış şartlarında bilgi ve becerilerinin arttırılması, koordineli çalışabilmeleri, kayıp veya yaralı vatandaşların en hızlı şekilde kurtarılarak sağlık kurumlarına ulaştırılması amacıyla düzenlenen tatbikata 16 araçla 82 personel katıldı.

Senaryo gereği, Tepebaşı İlçesi Yarımca Mahallesinde iki kardeşin avlanmak amacıyla kırsala çıktıkları, aynı saatlerde başlayan, ilerleyen saatlerde yoğunlaşan kar ve tipi sebebiyle bitkin halde oldukları için bölgede mahsur kalan kardeşlerden birinin yaralı olduğu bilgisi alınarak saat 10: 00 da tatbikat İl Müdürü Recep Bayar'ın talimatıyla başladı. Alınan bilgi üzerine nöbetçi AFAD Arama ve Kurtarma ekibi, arama kurtarma aracı ve 8X8 paletli amfibi arazi aracı ile bölgeye hareket etti. Mahsur kalan iki kardeşe, insansız hava aracının da kullanıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı ve kardeşler UMKE ekibine teslim edildi.

Eksikliklerin ve doğru davranış şekillerinin belirlenmesi amacıyla kask kameralarıyla kayıt altına alınan tatbikat, AFAD Eskişehir koordinesinde UMKE, Jandarma, Kızılay, AKUT, DAK ve Büyük Ayı ekiplerinin katılımıyla senaryosuna uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikat sonrasında Yarımca Mahallesinde kurulan koordinasyon çadırında tüm ekipler toplanarak durum değerlendirilmesi yaptı ve ekipler başarılı bir arama ve kurtarma kış tatbikatı gerçekleştirerek bölgeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA