Eskişehir AFAD da deprem bölgesinde

31.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:40

Türkiye genelinde birçok ilinden giden arama kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi de deprem bölgesi Elazığ'da görev yapıyor.



Elazığ merkezli olan 23 Ocak günü saat 20.55'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sebebi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birçok ekip bölgeye sevk edildi. Eskişehir AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve 4 personel de 25 Ocak 2020 günü sabaha karşı Elazığ iline doğru yola çıktı. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde görevlendirilen 5 kişilik Eskişehir AFAD ekibi çalışmalarına devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA