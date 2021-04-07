Eskişehir AFAD'a ödül
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Eskişehir AFAD'a ödül

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Eskişehir AFAD'a ödül

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri "Erişilebilir Dijital Uygulamalar" kategorisinde, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD)'ın "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" projesi dereceye...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri "Erişilebilir Dijital Uygulamalar" kategorisinde, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD)'ın "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" projesi dereceye girerek üçüncü oldu.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarına katkı sağlamak ve erişilebilirlik alanında gerçekleştirilen uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında 9 farklı kategoride toplam bin 75 başvuru değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilan edilen "Erişilebilirlik Yılı" kapsamında verilen ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Eskişehir AFAD İl Müdürü Recep Bayar da katıldı.

Eskişehir AFAD koordinatörlüğünde, ulusal boyutta Anadolu Üniversitesi ve Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, uluslararası boyutta da Çekya, Bulgaristan ve Polonya'dan alanında uzman kuruluşların katkılarıyla yürütülen proje kapsamında fiziksel, görme ve işitme engelli bireylere yönelik evrensel erişilebilirlik tasarımlarını içeren afet eğitim modelleri geliştirildi. Bu kapsamda Türkçe, İngilizce, Çekçe, Lehçe ve Bulgarca olmak üzere 5 dilde toplam 330 video ve animasyon, 60 e-kitap, 8 sesli kitap ve 200 adet Braille Alfabesi baskılı kitap çıktıları üretildi. Proje kapsamında geliştirilen uzaktan eğitim modülüne dünya genelinde erişim sayısı ise 27 bine ulaştı.

Koordinatörlüğünü Eskişehir AFAD'ın yaptığı ve özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan iki yeni proje de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Eskişehir AFAD İl Müdürü Bayar, toplumun dezavantajlı gruplarına ulaşmaya büyük önem atfettiklerini, afetlerden en fazla etkilenecek sosyal grupların arasında engellilerin olduğunu, bu nedenle çalışmalarında engelli dostu seçenekleri de ön planda tuttuklarını belirtti. Yürüttükleri başarılı çalışmalarla bu ödülün alınmasına katkı sağlayan tüm proje mensuplarına ve paydaş kuruluşlara teşekkür eden Bayar, çağa uygun teknolojiler ve metodolojiler kullanarak birey ve toplumu merkeze alan çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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