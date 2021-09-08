Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu tarafından ödül
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Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu tarafından ödül

Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu tarafından ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ın "Erişebiliyorsam Güvendeyim" projesi, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı tarafından verilen 'İyi Uygulama Örneği' ödülünü aldı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ın "Erişebiliyorsam Güvendeyim" projesi, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı tarafından verilen 'İyi Uygulama Örneği' ödülünü aldı.

Toplumun tüm kesimine hizmet ulaştırma ilkesi ile proje odaklı faaliyetlerini sürdüren Eskişehir AFAD'ın başarılı çalışmaları devam ediyor. Fiziksel, görme ve işitme engelli bireylere yönelik evrensel erişilebilirlik tasarımlarını içeren afet eğitim modelleri geliştirildiği "Erişebiliyorsam Güvendeyim" projesi, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı tarafından başarılı şekilde yürütülen projelere verilen "Good Practice Example (İyi Uygulama Örneği)" ödülüne layık görüldü. Ayrıca proje, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı tarafından "Good Practice" olarak seçilerek, devamında ise "Başarı hikayesine sahip" proje olarak seçilmişti.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma hedefinden yola çıkan Müdürlüğümüz, çağa uygun, yenilikçi teknolojiler ve yöntemler kullanarak birey ve toplumu merkeze alan ulusal ve ulus ötesi çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu tarafından ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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