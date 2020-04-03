Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu'ndan bir ödül daha Dezavantajlı bireylere fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hizmet anlayışını sürdürün Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu'ndan bir ödül daha geldi.

Dezavantajlı bireylere fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hizmet anlayışını sürdürün Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu'ndan bir ödül daha geldi.

AFAD İl Müdürü Recep Bayar koordinatörlüğünde, yenilikçi çıktılara sahip olması ve toplumun geneline etki etmesi nedeniyle daha önce Avrupa Komisyonu tarafından "İyi Uygulama Örneği" seçilen ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından da "Engelsiz Bilişim Kamu Hizmeti" alanında ödül almaya layık görülen "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" projesi, Avrupa Komisyonu tarafından "Başarı hikayesine sahip" proje olarak seçildi.

Türkiye Ulusal Ajansınca hibe desteği sağlanan ve Eskişehir AFAD tarafından yürütülen proje, görme, fiziksel ve işitme engelli bireylere yönelik 5 dilde erişilebilir dijital afet eğitim materyallerini barındırıyor. Eskişehir AFAD ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde hazırlananın ve dijital afet eğitim materyallerini içeren uzaktan eğitim modülüne dünya genelinde erişim sayısı ise 18 bine ulaştı. Farklı engel durumlarına özgü video, animasyon, sesli kitap ve e-kitap gibi dijital eğitim materyallerini barındıran uzaktan eğitim modülüne https://afad.anadolu.edu.tr adresinden erişim mümkün.

AFAD'ın uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olma vizyonu çerçevesinde 2020 proje döneminde de İl Müdürü Recep Bayar öncülüğünde Eskişehir AFAD çalışmalarına devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA