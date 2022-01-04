Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verirken, ekipler şehir içinde ve dışında 86 olaya müdahale etti, Bosna-Hersek'te gerçekleşen olayda da yer aldı.

Eskişehir Afad'ın, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" sloganıyla geçen yıl yaptığı çalışmalarla gönüllü sayısı 4 bin 426'ye, destek gönüllü sayısı 40'a yükseldi.

DAK ve OBAK akredite edildi

Müdürlükçe verilen akreditasyon eğitimi ve danışmanlık sonucunda Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), kentsel arama ve kurtarma alanında AFAD Başkanlığınca akredite edildiği belirtildi.

İRAP yürürlüğe girdi

Eskişehir'de afet risklerinin belirlenmesi ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör kuruluşlarının katkıları ile İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak valilik tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

87 olaya müdahale edildi

Şehir içinde 75, şehir dışında 11 olaya müdahale edilirken, AFAD ekibi yurt dışında Bosna-Hersek'te gerçekleşen olayda da yer aldı. Acil durumlar sonrasında 11 aileye ve 2 belediyeye yardım yapıldı, 1 Haziran tarihinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Eskişehir Saha, Masabaşı Tatbikatı ve 14 Nisan'da Bolu'da TAMP Tatbikatı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR