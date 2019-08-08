ESKİŞEHİR Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

08.08.2019 17:47

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR'de sokakta karşılaşıp tartıştığı Okan Demiralay'ı (25), aracından aldığı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Menekşe, ifadesinde Demiralay'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de Gökhan Menekşe, akşam 71 Evler Mahallesi Eliterziler sokakta dolaştığı sırada karşılaştığı Okan Demiralay ile tartıştı. İkilinin arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Katil zanlısı Gökhan Menekşe aracından aldığı pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş ederek olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Okan Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısı olduğu tespit edilen Menekşe'yi saklandığı evde pompalı tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Gökhan Menekşe elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. İfadesinde Okan Demiralay'ın kendisine küfür ettiğini öne süren Menekşe, 'Okan önceki tartışmamızda bana küfür etmişti. Sokakta karşılaşınca yeniden tartıştık. Sonra aracımdan pompalı tüfeği alarak ateş ettim' dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan Menekşe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA