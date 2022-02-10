Eskişehir Adalet Sarayı'nda resim sergisi açan asliye ceza hakimi emekli oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de asliye ceza hakimi Salih Kıral, 40 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.

Kıral, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek hayatına 1981 yılında başladığını belirterek, yaşamı boyunca birçok kişisel resim sergisi açtığını, bunun yanı sıra "Salih Berktaş Kevserkul" mahlasıyla romanının bulunduğunu söyledi.

Uzun yıllar adalet hizmetinde bulunduğunu belirten Kıral, "Son günlerimizde adaletin bir de sanat ve edebiyata da uzak olmadığını gösterebilmek için kendi uğraş alanlarımızda resim sergisi ve kitap imzası günleri düzenledik ve büyük ilgi gördü." diye konuştu.