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Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi

Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüşün başlamasıyla araçlarını satmak isteyenler Eskişehir Açık Oto Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

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ESKİŞEHİR (İHA) - İkinci el otomobil fiyatlarında düşüşün başlamasıyla araçlarını satmak isteyenler Eskişehir Açık Oto Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve kurdaki sert düşüşün ardından ikinci el otomobil fiyatlarında da düşüş başladı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mahallesi'nde kurulan açık oto pazarı araç alıp satmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Fiyat etiketlerini düşürmeye başlayan satıcılar, oto pazarını hareketlendirdi. Düşen fiyatlardan faydalanıp araç satın almak isteyenler oto pazarında yoğunluk oluşturdu. Yüksek fiyatlardan araç alan satıcılar ise düşüşün devam edeceğini düşündüklerini ve zarar etmemek için satışa çıktıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi

Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi

Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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