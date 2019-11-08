Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:35

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akdemir ve dernek üyelerini ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akdemir ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Akdemir, ziyaret esnasında Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi vererek, misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.



Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdemir ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA