Eskişehir AB Bilgi Merkezi çevrim içi piyano resitali düzenleyecek
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Eskişehir AB Bilgi Merkezi çevrim içi piyano resitali düzenleyecek

08.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:40
Eskişehir AB Bilgi Merkezi çevrim içi piyano resitali düzenleyecek

Eskişehir AB Bilgi Merkezi tarafından 13 Şubat Cumartesi günü çevrim için piyano resitali düzenleneceği bildirildi.

Eskişehir AB Bilgi Merkezi tarafından 13 Şubat Cumartesi günü çevrim için piyano resitali düzenleneceği bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, kendine özgü tarzıyla dünyada adını duyuran Ayşedeniz Gökçin, performansıyla evlere konuk olacak.

AB Türkiye Delegasyonunun finansal desteğiyle Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü şehri Eskişehir'den, Sevgililer Günü'ne ithafen gerçekleştirilecek resital saat 21.00'de Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Türkiye Delegasyonu ve Ayşedeniz Gökçin'in sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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