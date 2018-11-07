Eskişehir 8 Kiloluk Ekmeğe 80 TL Fiyat

Eskişehir'de düzenlenen yöresel ürünler fuarına getirilen 8 kiloluk Trabzon ekmeği, 80 liradan satışa sunuldu.

Hoşnudiye Mahallesi'nde 'Engelsiz Anadolu Günleri' adı altında kurulan fuarda Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen yöresel ürünler sergilendi. Fuarda en çok ilgiyi 8 kiloluk Trabzon ekmeği gördü. Ekmek standı görevlisi Bahar Demir, 8 kiloluk ekmekleri İstanbul'daki fırında pişirip getirdiklerini söyledi. Ekmeğin 3 ay bayatlamadığını anlatan Bahar Demir, 8 kiloluk ekmeğin fiyatının 80 lira olduğunu ancak isteyene kilosunu 10 liradan sattıklarını belirtti. Demir şöyle konuştu

Bu ekmekler tam buğday ekşi maya Trabzon ekmeği. 8 kilo. 40 ekmek bir arada. 8 saatte pişen bir ekmek. Uzun vadeli, 3 ay ömrü var. Koy dolaba dolapta kalsın. Tok tutan, doyurucu bir ekmek. Kilosu 10 lira. Ne kadar istenirse ona göre kesilip veriliyor. Standımız çok ilgi görüyor. Cep telefonlarıyla selfi ve fotoğraf çektirenler de oluyor.

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