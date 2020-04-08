ESKİŞEHİR 75 yaşında koronavirüsü yendi
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Eskişehir, Meryem, Güncel

ESKİŞEHİR 75 yaşında koronavirüsü yendi

75 yaşında koronavirüsü yendiESKİŞEHİR'de umreden döndükten sonra karantinada kaldığı öğrenci yurdunda koronavirüs olduğu tespit edilen 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz, 15 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

08.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:01

75 yaşında koronavirüsü yendi

ESKİŞEHİR'de umreden döndükten sonra karantinada kaldığı öğrenci yurdunda koronavirüs olduğu tespit edilen 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz, 15 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Şaşmaz, hastanede doktorların alkışlarıyla ayrıldı.

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen umre yolcularından 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz, 14 gün karantinada kaldığı Eskişehir Gündüzalp öğrenci yurdunda yapılan sağlık taramasında koronavirüs olduğu tespit edildi. Testi pozitif çıkan Şaşmaz, geçen 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarıyla uğurladı.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

ESKİŞEHİR 75 yaşında koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

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ESKİŞEHİR 75 yaşında koronavirüsü yendi
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