ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
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ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı

06.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:23

Eskişehir'de 16 Şubat 2021'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının öldürüldüğü evdeki eşyalar boşaltıldı.

Eskişehir'de 16 Şubat 2021'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının öldürüldüğü evdeki eşyalar boşaltıldı.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunduğu Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki eşyalar nakliye ekibince evden alınarak bir araca yüklendi.

Aile fertlerinin talebi üzerine alınan eşyalar nakliye aracına konularak götürüldü.

Olay

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) ile bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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