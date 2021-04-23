ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyulan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile diğer ilgililer katıldı.

ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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