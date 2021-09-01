"Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" başladı
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"Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" başladı

'Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı' başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Ekonomi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" törenle açıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" törenle açıldı.

Vali Erol Ayyıldız, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, fuarda tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan makine ve malzemeler, zirai gübre çeşitleri, ekolojik tarım teknikleri, tohum, fide, fidan ve bahçecilikle ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağını bildirdi.

Tarım sektörü ve gıda güvenliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha çok önem kazandığını vurgulayan Ayyıldız, "Ülkemiz ileri teknolojiye dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım ve hayvancılık sektörü amaçlanmış ve son 18 yılda tarım ve hayvancılık alanında ülkemize yeni bir vizyon kazandırılmıştır." dedi.

Ayyıldız, fuar alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait stantta, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe destekleri hakkında bilgilendirmelerin de yapılacağını aktardı.

Eskişehir'in son 18 yılda bitkisel üretim değerini yaklaşık 9 kat, hayvansal üretim değerini ise 7 kat artırdığı bilgisini veren Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ilimizde 105 bin dekar arazi sulamaya açılmış, 201 bin dekar mera ıslahı gerçekleştirilmiş, 830 bin 540 dekar olan üç büyük ovamız koruma altına alınmış, nadas alanlarımız ise yaklaşık yüzde 4 azaltılmıştır. Tohumluk ihracatımız 67 kat artırılmış, tarla bitkileri üretiminde yaklaşık yüzde 91, sebze üretiminde yüzde 27, meyve üretiminde ise yüzde 219 artış sağlanmıştır. Kırsal kalkınma yatırımları ile genç çiftçilerimize sağlanan desteklerle, sulama ve yem bitkisi destekleriyle tarım ve hayvancılığın daha verimli, daha etkin hale getirilmesi için büyük gayret sarf edilmiştir."

Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve diğer ilgililer, açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Fuar, 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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