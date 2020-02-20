"Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldı

20.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:02

TÜYAP tarafından Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliği ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen "Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın açılış töreninde hazırlanan özel podyumda gelinlik ve damatlık defilesi yapıldı.

Etkinlikte, evlilik hazırlıkları salonunda evlenecek çiftler gelinlikten davetiyeye, nikah şekerinden kuaföre, ayakkabıdan çantaya, düğün fotoğrafçısından düğün organizatörüne kadar, dekorasyon salonunda ise evlenecek ve evini yenileyecekler halıdan mobilyaya, beyaz eşyadan perdeye, ev dekorasyon ürünlerinden mutfak ve banyo dolaplarına kadar tüm ihtiyaçlarını 4 günde tamamlayabilecek, fiyat karşılaştırması yapabilecek, yeni trendleri takip edebilecek ve fuarda özel kampanyalardan faydalanabilecekler.

Fuarın açılışına, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA