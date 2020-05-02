Eskişehir 112, koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi

Eskişehir 112, koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdiESKİŞEHİR'de 112 çalışanları koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı.

Eskişehir 112, koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi

ESKİŞEHİR'de 112 çalışanları koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyaya yayılan koronavirüsle en yoğun mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor. İçişleri Bakanlığı'nca virüsün yayılmaması için 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Mücadele de en ön safta yer alan sağlık çalışanları da özel kıyafet ve ekipmanlarla koronavirüsten korunmaya çalışırken, koronavirüse yakalanmış hastalarında iyileşmesi için büyük çaba harcıyor.

MÜCADELEYİ KLİP HALİNE GETİRDİLER

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, salgınla ilgili uyarıda bulunmak için video klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 112 acil servis çalışanlarından koronavirüs şüphesi bulunan yada kesin tanı konulan hastalara ilk teması sağlayan 'covid ekibi?, özel kıyafetlerini ve ekipmanlarını giydikten sonra koronavirüs hastasına ilk müdahaleyi görüntüledi. Sahada verdikleri mücadelenin bir bölümünü yansıdan görüntüler sosyal medyada beğenilirken çok sayıda da destek yorumu aldı.

Eskişehir 112 çalışanları hazırladığı videoda, 'Özel donanımlı ve eğitimli pandemi covid ekiplerimiz olası/kesin COVİD-19 değerlendirilen tüm vakalara kişisel koruyucu ekipmanlarını tam ve uygun olarak giyip müdahale ediyor. Profesyonel ve tedbirli yaklaşımları ile hastalarımızı, şehrimizi ve kendilerini tam koruma altına alan pandemi ekiplerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana sürdürdüğü COVİD-19 Pandemisi mücadelesinde; Eskişehir 112 kararlılıkla tedbirlerinden taviz vermeden acil vakalarının yanı sıra pandemi vakalarını da tamamlıyor. Sürecin başından bu yana COVİD-19 nedeniyle etkilenen ekip arkadaşımızın olmaması da en büyük övünç kaynağımız. Tedbirleri gevşetmeden aynı profesyonellikle devam edeceğiz' denildi.

Kaynak: DHA