Eskişehir 112'den olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülere çağrı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 112 Acil Sağlık Birimi, olumsuz hava şartlarında görev yapan ambulanslara dikkatli ve doğru şekilde yol verilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havayla birlikte, kent merkezinin bazı bölümlerinde buzlanmalar görüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğinde yoğunlaştığı kentte, Eskişehir 112 tarafından sosyal medya üzerinden sürücülere uyarılarda bulundu. Acil vakalara giden ambulanslara dikkatli ve doğru şekilde yol verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Eskişehir'deki olumsuz hava koşulları sebebiyle ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor, acil ambulans gereken tüm vatandaşlarımıza şifa olmaya çalışıyor. Lütfen bu süreçte bize yardımcı olmak için; ambulansa yol verelim, trafikte acele etmeyelim ve mümkünse ambulans geçinceye kadar trafiği engellemeyecek şekilde bekleyelim" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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