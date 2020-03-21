Eskişehir 112 çalışanlarından klipli 'evinizde kalın' çağrısı Eskişehir 112 çalışanlarından klipli 'evinizde kalın' çağrısıESKİŞEHİR'de 112 çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında video klip hazırlayıp vatandaşlara 'biz sizin için çalışıyoruz, siz evinizde kalın' çağrısında bulundu.

Eskişehir 112 çalışanlarından klipli 'evinizde kalın' çağrısı

ESKİŞEHİR'de 112 çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında video klip hazırlayıp vatandaşlara 'biz sizin için çalışıyoruz, siz evinizde kalın' çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisine alan korona virüsüne karşı, uzmanlar halka evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Risk altındaki sağlık çalışanları virüsün yayılmaması için çalışmalarını sürdürürken, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları da vatandaşları uyarmak için video klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda 112 acil servis çalışanları 'biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evinizde kalın' mesajı verdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video büyük beğeni toplarken, kullanıcılarda sağlık çalışanlarının mesajlarına destek vererek zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA