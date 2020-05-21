ESKİŞEHİR 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldüESKİŞEHİR'de, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu Vahap Hamit Davut (11) yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü

ESKİŞEHİR'de, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu Vahap Hamit Davut (11) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Vahap Hamit Davut 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vahap Hamit Davut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Küçük Davut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA