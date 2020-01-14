Eskişehir 10. Opera Bale günleri

14.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:59

4 gösterimde yaklaşık 6 bin sanatseverin takip ettiği Opera Bale Günleri'nin son gösterimi de Eskişehirliler tarafından ayakta alkışlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Devlet Opera ve Balesi iş birliği ile düzenlediği ve her yıl Eskişehirli sanatseverler tarafından büyük ilgi gösterilen Eskişehir 10. Opera ve Bale Günleri muhteşem bir müzikal komedi ile sona erdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının 'Bir Tenor Aranıyor' müzikali Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ni dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Müzikallerin Oscar'ı olarak bilinen Tony Ödülü'ne dokuz kez aday olan ve iki kez bu büyük ödüle layık görülen Bir Tenor Aranıyor, 1930'lu yılların Amerika'sında ilk kez sahneye çıkacak ünlü İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayları ele alıyor.

Müzikal sonunda sahneye çıkarak tüm sanatçıları tek tek tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "10 yıldır ev sahipliği yapmaktan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki Devlet Opera ve Bale sanatçılarını sizlerle buluşmaktan gurur duyduğumuz Opera ve Bale Günlerimizin bu yılki son gösterisini hep birlikte keyifle izledik. Ben tüm opera ve bale sanatçılarımıza birbirinden güzel bu gösterimler dolayısıyla tüm sanatsever hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu Opera ve Bale Günleri daha nice 10 yıllar Eskişehirliler ile buluşacaktır. Bu vesileyle Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan'a da destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir'in gerçek bir sanat şehri olduğunu ifade eden Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tamer Aykut ise Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Aykut "Sanatın ve sanatçının, opera ve balenin her zaman destekçisi olan sanat insanı ve bu şehrin belediye başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'e tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Kendisinin ilgisi ile 10 yıldır bir çok önemli eser bu salonlarda sahnelenmiş. Tüm gösterimlerde salonları doldurarak biz sanatçıları motive eden Eskişehir halkına da çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız!" dedi.

4 Ocak'da başlayan ve 4 ayrı etkinlik ile Eskişehirlilerle buluşan Eskişehir 10. Opera ve Bale Günleri'ni yaklaşık 6 bin sanatseverin takip ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilgileri dolayısıyla Eskişehirlilere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler