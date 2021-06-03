Eskipazar OSB'ye kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek
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Eskipazar OSB'ye kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek

Eskipazar OSB'ye kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek onayının alındığını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek onayının alındığını bildirdi.

Ünal ve Güneş, ortak yazılı açıklamasında, Eskipazar OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının 2020 kasım itibarıyla başladığını, kamulaştırma çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde 27,5 milyon liralık ödeneğin Karabük'e geldiğini anımsattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tekrar ziyaret edildiğini bildiren Ünal ve Güneş, şunları kaydetti:

"İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bir sanayi alanı olan Eskipazar OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının hızlanması ve devamı için 12,5 milyon liralık ek ödeneğin onayını aldık. Gelecek ödenekle beraber kamulaştırma oranı yüzde 80'e ulaşacak olup, 2021 yılı sonuna kadar kamulaştırmanın tamamı bitirilerek yatırıma hazır hale gelecektir. Karabük'ümüze, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Ülkenin güçlü sanayicileri, yatırımcıları ve ortaklarını bölgeye davet eden Ünal ve Güneş, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Varank'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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Eskipazar OSB'ye kamulaştırma çalışmaları için 12,5 milyon lira ek ödenek - Haberler Ekonomi
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