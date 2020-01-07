Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli

07.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:22

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Eskipazar ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA