Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi geçici olarak taşınacak

12.10.2019 14:36

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesinin geçici olarak taşınacağı bilidirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesinin zemin etüdü, proje ve yapım ihalesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

Hastane inşaatının 1 Ağustos 2017'de tamamlandığı bildirilen açıklamada, "25 yataklı Eskipazar Entegre Devlet Hastanemiz 25 Eylül 2017'de hizmet vermeye başlamıştır." denildi.

Hastanenin çevresindeki zeminde meydana gelen çökmeler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik rapor hazırlandığı, raporun Sağlık Bakanlığına iletildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Belirtilen rapor doğrultusunda bakanlığımız tarafından yerinde incelemeler yapılmış, jeolojik hareketlerin tespiti için sondaj faaliyetleri yürütülmüş ve inklonometre cihazı yerleştirilerek ölçümler yaptırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde hastane binasında herhangi bir hasar ya da tehlikeli bir durum bulunmamakla birlikte yağışlar neticesinde çevresinde biriken ve yer altında toplanan suların zemini yumuşattığı ve kaymalara yol açtığı tespit edilmiştir. Bu durumun hastane binasına zarar vermemesi için hastane çevresinde su drenaj hattı oluşturulmasına ve çöken bölümlerin çimento enjeksiyonu yöntemiyle sağlamlaştırılmasına karar verilmiştir. Yapılacak tüm bu işlemlerin kapsamlı bir çalışma gerektirmesi ve tahminen bir yıl kadar sürecek olması nedeniyle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması adına hastanemiz geçici süreyle boşaltılacaktır."

Açıklamada, hastanenin sağlık hizmetlerinin Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasında sürdürüleceği ve sağlık hizmetleri sunumunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA