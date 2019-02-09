Eskipazar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük istikametine gelen Yunus K. (38), idaresindeki 81 BZ 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Mermer kavşağında işaret levhasına çarpmasının ardından yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Meryem ve Ahmet K. ile İlyas Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA