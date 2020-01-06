Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili
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Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

06.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:43
Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili

KARABÜK'ün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim öğleden sonra tatil edildi. Eskipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.


Kaynak: DHA
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