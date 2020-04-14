Eskipazar'da orman yangını Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 400 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 400 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesi Bulduk köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangına vatandaşların ihbarı üzerine Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 400 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA