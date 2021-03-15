Eskipazar'da dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı
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Eskipazar'da dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

15.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:38
Eskipazar'da dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaklaşık 6 metreden dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaklaşık 6 metreden dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

Eskipazar Deresi'ne köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen ekipler, merdivenle indikleri dereden köpeği çıkardı.

İtfaiye erleri, yavru olduğu anlaşılan köpeği elleriyle besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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