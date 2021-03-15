Eskipazar'da demir yolu rayı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
15.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:34
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde demir yolu rayı hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde demir yolu rayı hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmanlar köyünde TCDD'ye ait demir yolu hattından 36 metre uzunluğundaki rayların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Gözaltına alınan zanlılar I.Ö, Y.Y, G.G. ve V.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler