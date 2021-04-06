Eskimeyen yüreklere yeni kimlikler adrese teslim
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Eskimeyen yüreklere yeni kimlikler adrese teslim

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Eskimeyen yüreklere yeni kimlikler adrese teslim

Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürlüğünce Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine yeni kimlikleri huzurevinde düzenlenerek kendilerine verildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde birçok değişime imza atan Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürlüğü, Karşıyaka Örnekköy'deki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Zübeyde Hanım Huzurevinde ikamet eden yaşlılara hizmeti ayaklarına götürdü.

Pandemi ve yaşlıların nüfus müdürlüğüne gelişlerinin zorluğunu düşünen Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin kimlik değişimleri için ekip kurdu.

Müdür Öcek'in kurduğu ekip pandemi önlemleri doğrultusunda huzurevindeki bir odayı küçük bir ofise dönüştürerek, huzurevi sakinlerinin kimliklerini yeniledi.

Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, çalışmanın başlamasından önce Huzurevi Müdürü Sevda Özen ve huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti.

Kimlikleri değişen huzurevi sakinlerinin Müdür Öcek ve ekibine teşekkür etmeleri sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kısa süre içinde Zübeyde Hanım Huzurevinde ikamet eden tüm yaşlıların kimliklerinin yenileri ile değiştirileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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