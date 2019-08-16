Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden Güder'e ziyaret

16.08.2019 17:40

Sosyal medya'da yaptıkları etkinler ile adlarından sıkça söz ettiren Eskimalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba ve yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, Eskimalatya'nın menfaatlerine yapılacak tüm çalışmalarda kendisinin yanında olacaklarını söyledi.

Eskimalatya Aşkı Grubu sosyal medya üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek Eskimalatya ile yapılan ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Eskimalatya'nın yeni ihtiyaçları ile ilgili Başkan Güder'den destek isteyen Eskimamalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba, "Malatyamızda Türkiye'mizde gönüller köprüsü kuran Eskimalatya Aşkı Grubu olarak Osman Güder Başkanımızı ziyarete geldik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduk. Bizler Eskimalatyalıyız ama Orduzuyuz, Hanımınçiftliğiyiz, Halikanlıyız bizler Malatyalı olarak hepimiz kardeşiz. Çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Hepsi bir olsun ve kardeş olsun. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder 'i yıllardır tanıyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubu olarak her zaman yanındayız . Kendisine inşallah güzel işler yapmak nasip olur" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Coğrafyaların insanların kaderi olduğuna inanıyoruz. Coğrafyalarınızı güzelleştirirseniz kaderlerinizi güzelleştirmiş olursunuz. Battalgazi bizim coğrafyamız, Battalgazi bizim kaderimiz. Kaderimizi iyi yönlendirme adına elimizden geldiğince Battalgazimizi iyi yerlere taşımak lazım. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Bugüne kadar burada 15 yıl görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten tarihimizi, mirasımızı, kültürümüzü ayağa kaldırma adına çok güzel icraatlara imza atmış oldular. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bayrağı yüksek yerlerde teslim aldık. Amacımız hedefimiz devraldığımız bu bayrağı daha yüksek yerlere çıkarmak. Battalgazimizde yaşayan insanların yaşam standartlarını yaşam kalitesini yükseltme adına başta Belediyemiz olmak üzere, Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte Battalgazimize neler ilave edebiliriz ve kazandırabiliriz bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda zaman diliminin belli aralıklar ile, sevdiğimiz dostlar ile arkadaşlar ile stk' lar ile bileşenler ile bir araya gelerek, Battalgazimiz üzerinden düşüncelerimizi açığa çıkarma adına güzel şeyler oluşturma adına istişarelerde bulunuyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubunu özellikle sosyal medyada hep takip ediyoruz. Eskimalatya'nın güzelliklerini öne çıkarma adına ellerinden gelen gayreti ve çabayı sarf ediyorlar. Bundan dolayı dernek başkanı başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum. Güzel bir Battalgazi'de güzel bir yaşam sürdürmek adına gayret göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA