Eskil ilçesinde yazarlarla söyleşi programı düzenlendi
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Eskil ilçesinde yazarlarla söyleşi programı düzenlendi

Eskil ilçesinde yazarlarla söyleşi programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Eskil Kaymakamlığı himayesinde Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elektronik konferans şeklinde yazarlarla söyleşi gerçekleştirdi.

Eskil Kaymakamlığı himayesinde Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elektronik konferans şeklinde yazarlarla söyleşi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veli Toptaş, programa katılan öğrenci ile velilere matematiğin günlük hayattaki önemi, matematik öğrenmede karşılaşılan zorlukların nasıl aşılacağına dair çeşitli başlıklarda sunum yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Mustafa Yavuz da akademik çalışma hayatı kapsamında sunumlar yaptı.

Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk'un da katıldığı söyleşi programları soru cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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