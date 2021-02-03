Eskil ilçesinde kuraklık endişesi

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, ilçede yağışların az olması nedeniyle kuraklık endişesi yaşandığını söyledi.

Başkan Belgemen, AA muhabirine, ülke genelinde küresel ısınmadan dolayı oluşan kuraklığın Tuz Gölü havzasını da etkilediğini söyledi.

İlçenin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını ve Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkı verdiğini anlatan Belgemen, şöyle konuştu:

"600 bin ton şeker pancarı, 400 bin ton mısır ve 100 bin ton yağlık ayçiçeği yetiştirilirken, bunların yanı sıra, yonca, arpa, buğday gibi mahsullerin de üretimini yapıyoruz. İlçemize dış havzadan su getirilmesi çok önemli çünkü ilçemiz adına tehlike çanları çalmaya başladı. Bu durumda 30 bin nüfusluk ilçede birçok vatandaşımız göç etmek zorunda kalacak. Kurumuş olan Eşmekaya Barajımıza dış havzadan su getirilirse, yeraltı su yoğunluğu oluşturacak ve Tuz Gölü de beslenmiş olacak."

Eskil İlçesi Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı ise ülke genelinde yağışların az olmasından dolayı en çok etkilen bölgelerden birisinin Eskil olduğunu ifade etti.

İlçede 650 bin dekar sulanabilen alan olduğunu bu alanların tamamının yer altı su kaynağıyla sulandığına dikkati çeken Kırlı, şunları kaydetti:

"Kapalı havza dediğimiz arazilerin sulanması sondajla açılan kuyular sayesinde oluyor. Şu an itibariyle yeraltı sularımız bir hayli çekilmiş durumda. Bulunduğum yerde 10 yıl öncesinde tamamen su olup bölgedeki vatandaşların arazilerini sulanması yönünde kullanılırken, ilçemizde hiçbir akarsuyumuz yok. Sazlıktaki su, hem Tuz Gölü'nü beslerken hem de çiftçilikle uğraşan vatandaşların arazilerini sulaması yönünde kullanılırdı. İlçemizdeki yerli vatandaşlarımızın yüzde 99'u çiftçilikle geçimini sağlıyor. Kuraklıktan dolayı ekilen ve ekilecek mahsullerin sulanması yönünde vatandaşlarımız sıkıntılı. Yetkililerimiziz bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz fakat bu çalışmaların hızlanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan