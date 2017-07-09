Eskil İlçesi Doğalgaza Kavuşuyor

AK Parti Eskil İlçe Başkanı Mustafa Zavlak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına aldığı 17 ilçeden biri olan Eskil ilçesinin doğalgaza kavuşacak olmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.



Zavlak, mesajında, Eskil ilçesininde aralarında bulunduğu 17 ilçeye doğalgazın ulaşması için karar alındığını belirtti.



Bu durumdan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Zavlak, şunları kaydetti:



"Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisin açılışına gelen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Enerji ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, ilçemizin doğalgazının bulunmadığını beyan ettim. İlçemizin elzem ihtiyacının olduğunu dile getirdim ve dosyamı teslim ettim. EPDK'nın doğalgaz dağıtım bölgesine ilçemizi de alınmasıyla yakın zamanda doğalgaza kavuşacağız. İlçemizin doğalgaza kavuşmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."