Eskil'de yol yapım çalışmalarına başlandı
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Eskil'de yol yapım çalışmalarına başlandı

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Aksaray'ın Eskil İlçesinde Belediye yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Eskil'de yol yapım çalışmalarına başlandı
14.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:47

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Aksaray'ın Eskil İlçesinde Belediye yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

1999 yılı Belediye başkanlığı döneminde Eskil Belediyesi Asfalt Şantiyesini kurduklarını belirten Belgemen, Bozcamahmut bölgesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları 25 kilometrelik bir yol yapım çalışması başlattıklarını söyledi.

Aydınlık Mahallesi Muhtarı Nedimbey Koyucu ise vatandaşların ihtiyaçları konusundaki taleplerini Eskil Belediyesinin yerinde ve zamanında karşıladığını ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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