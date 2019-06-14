Eskil'de tarım işçilerinin çocukları için Kur'an eğitimi
Aksaray Eskil İlçe Müftülüğü ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını yaz Kur'an kurslarına kazandırmak için çalışma başlattı.
Aksaray Eskil İlçe Müftülüğü ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını yaz Kur'an kurslarına kazandırmak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında İlçe Müftü Vekili Murtaza Yarar tarafından mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına Yaz Kur'an kursları hakkında bilgi verildi.
Çocuklarla da yakından ilgilenen Müftü Vekili Yarar, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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