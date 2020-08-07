Eskil'de düğün yemekleri kısıtlandı, taziyeler yasaklandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düğün yemeklerinin kısıtlandığı ve taziyelerin ise yasaklandığı bildirildi.
07.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:06
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düğün yemeklerinin kısıtlandığı ve taziyelerin ise yasaklandığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze sahipleri tarafından taziye kabulünün yasaklanmasına, düğün salonları haricindeki yemekli düğün organizasyonlarının kısıtlanmasına karar verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında, adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA